Рецензия на драму "Элис, дорогая" с Анной Кендрик в главной роли

В сети вышла драма «Элис, дорогая» дебютантки Мэри Найи с Анной Кендрик в главной роли. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает об этой оглушительной истории одного мучительного абьюза.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Улыбчивая и добродушная Элис встречается в ресторане с двумя подругами - Тесс и Софи. Девушки весело болтают о жизни, тем временем мобильник Элис начинает разрываться от сообщений. Ей активно написывает бойфренд Саймон — художник, терзаемый сомнениями о собственной одаренности. Если Элис не утешит его и не развлечет, Саймон будет капризничать и угрюмо отчитывать возлюбленную: неужели сложно в разгар встречи с подругами пойти в туалет и сделать несколько сексуальных селфи, раз возлюбленному скучно?

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Кроткая Элис, прежде выполнявшая все просьбы Саймона, однажды решает ослушаться. Подруги зовут ее на неделю в загородную поездку, чтобы отпраздновать предстоящий день рождения Тесс. Элис соглашается и врет Саймону о вынужденной командировке. Спустя всего несколько дней обманчиво идеальный фасад жизни девушки рассыпается на части - как и она сама.

"Элис, дорогая" — полнометражный дебют режиссерки Мэри Найи, в сентябре 2022 года она представила его в рамках кинофестиваля в Торонто. Инди-фильм об ужасах психологического насилия собрал восторженную прессу и заработал 84% процента одобрения на киноагрегаторе Rotten Tomatoes. Оценка зрителей, впрочем, оказалась более сдержанной — всего 43%. Кажется, что там, где взгляд критиков сумел рассмотреть пусть и скромную, но все же заслуживающую внимания и похвалы ленту, массовый зритель откровенно растерялся.

При этом понять замешательство аудитории можно. "Элис, дорогая" — неспешный и несовершенный проект о психологическом абьюзе, говорить о котором в лоб уже будто бы моветон, а находить более изобретательные способы повествования здесь становится все более и более непросто. Но Мэри Найи в этом плане очень постаралась.

Свою историю по ходу первой половины фильма режиссерка рассказывает намеками: вот Элис потряхивает от очередного сообщения Саймона, хотя он пишет ей теплые и нежные слова, в следующую секунду девушка начинает переживать о том, что может сделать что-то не так и огорчить бойфренда, а после ее и вовсе "беспричинно" рвет. В пиковые моменты Элис рвет на себе волосы, однако до определенного времени продолжает надежно хранить свои секреты и по первому зову Саймона намеревается сбежать от подруг, пока те не начинают действовать решительно, возводя дистанцию между жертвой и ее мучителем.

Сцены с приятельницами героини, к слову, невероятно убедительны в простоте своего художественного решения. Тесс и Софи сперва тоже растеряны и шокированы, но в ключевой момент находят способ отвоевать подругу из когтей зла.

Говорить о теме насилия все еще очень сложно. Пережившим его буквально — из-за до сих пор существующего общественного порицания; кинематографистам, желающим поразмышлять о нем на экране, - из-за затасканности формы.

С момента выхода в 1940-х "Газового света", едва ли не первого крупного голливудского фильма, посвященного теме абьюза (он же породил термин "газлайтинг"), как об этом только не снимали. В драме "В постели с врагом" героиня Джулии Робертс сбегала от жестокого мужа, имитируя собственную смерть. Выпущенный чуть ранее тинейджерский "Страх" с Риз Уизерспун и Марком Уолбергом превращал тему насилия в отношениях в откровенный фарс. Более поздняя драма "С меня хватит" фокусировалась только на физическом насилии, избегая демонстрации психологической травмы пострадавшей.

"Элис, дорогая" наследует опыт совершенно других представителей жанра. Еще в 1974 году супруги Джон Кассаветис и Джина Роулендс совместными усилиями выпустили пронзительную "Женщину под влиянием" - о тихой домохозяйке, сходящей с ума под воздействием равнодушного мужа, шумных детей и неподъемных обязанностей, возложенных на ее плечи. Чтобы снять фильм, им пришлось заложить собственный дом и занять денег у друзей, потому что Голливуд от подобного сюжета отвернулся. Как выразился один из продюсеров, "никто не хотел смотреть на обезумевшую женщину средних лет".

Спустя полвека этим женщинам наконец-то предоставили право голоса, и их рассказ оказался оглушительно болезненным. Так, одной из самых интересных (и недооцененных) картин 2022 года стала драма "Воскрешение" с Ребеккой Холл. В ней размеренную жизнь успешной Маргарет внезапно нарушает появление бывшего. По своей форме и манере повествования "Воскрешение" является одним из лучших примеров сложной психологической драмы, в которой максимально убедительно и подробно показан образ травмированного насилием человека. Это изматывающее и во многом болезненное кино, дотошно препарирующее тему абьюза в его самой непредсказуемой и страшной форме.

В свою очередь "Элис, дорогая" намеренно выжидает, прежде чем раскрыть нам истинный формат отношений героини Анны Кендрик с ее бойфрендом, - и тем самым дарит зрителю почти иммерсивный опыт просмотра. Как и подруги героини, которые не догадываются о происходящем абьюзе, мы тоже верим натянутым улыбкам девушки и ее заверениям, что с ней все хорошо.