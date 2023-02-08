Первый официальный трейлер выпустили студия Sony Pictures и издательство Capcom.
Тизер Resident Evil: Death Island можно увидеть на YouTube-канале IGN.
Новый CGI-фильм станет продолжением Resident Evil: Vendetta. Главным героем выступит Леон Кеннеди, которому предстоит спасти доктора Антонио Тейлора от загадочных преследователей.
Вторая сюжетная линия расскажет о Крисе Редфилде, который расследует вспышку заразы в Сан-Франциско. Он понимает, что все заражённые ранее бывали на острове Алькатрас.
Фильм Resident Evil: Death Island поставит режиссёр Эйитиро Хасуми, который работал над картиной «Обитель зла: Бесконечная тьма». Сценарий написал Макото Фуками.
Премьера фильма состоится летом 2023 года.