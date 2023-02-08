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20 минут назад

В сети показали первый трейлер CGI-фильма Resident Evil: Death Island

runews24.ru

Первый официальный трейлер выпустили студия Sony Pictures и издательство Capcom.

Тизер Resident Evil: Death Island можно увидеть на YouTube-канале IGN.

Новый CGI-фильм станет продолжением Resident Evil: Vendetta. Главным героем выступит Леон Кеннеди, которому предстоит спасти доктора Антонио Тейлора от загадочных преследователей.

Вторая сюжетная линия расскажет о Крисе Редфилде, который расследует вспышку заразы в Сан-Франциско. Он понимает, что все заражённые ранее бывали на острове Алькатрас.

Фильм Resident Evil: Death Island поставит режиссёр Эйитиро Хасуми, который работал над картиной «Обитель зла: Бесконечная тьма». Сценарий написал Макото Фуками.

Премьера фильма состоится летом 2023 года.

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