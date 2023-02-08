6 самых известных сыщиков в кино

Жанр детектива очень эффективен: зацепить любопытного зрителя загадочным убийством. К радости сценаристов, человечеству известно множество криминальных историй, реальных и выдуманных.

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«Мегрэ и таинственная девушка» (2022, реж. Патрис Леконт)

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Комиссар Жюль Мегрэ — герой около 100 произведений романиста Жоржа Сименона. В фильме он уже устал от работы и жизни, но все равно берется за новое задание: девушку в старом и дорогом платье нашли убитой посреди улицы. Единственные подозреваемые — хозяева званого ужина, почему-то избившие ее на вечере.

«Великий» (2020, реж. Эндрю Левитас)

Юджин Смит (Джонни Депп) — реальный фотограф, специализирующийся на документации военных действий. Именно они пошатнули психику мастера, он ушел в запой, из которого его вытащила японка Масако (Акико Ивасэ) просьбой о помощи. В ее родной рыбацкой деревне Минамата люди страдают из-за неизвестного заболевания, которое по версии Масако появилось из-за токсичных выбросов завода Chisso в открытое море.

«Зодиак» (2007, реж. Дэвид Финчер)

Тот редкий случай, когда фильм вышел при жизни загадочного маньяка, прожившего на свободе до 2018 года. В картине Финчера расследованием занимаются сотрудники газеты San Francisco Chronicle: журналист Пол Эвери (Роберт Дауни-младший) и карикатурист Роберт Грейсмит (Джейк Джилленхол). Им удается расшифровать загадочные письма Зодиака, но это никак не помогает его поимке.

«Видок: охотник на призраков» (2018, реж. Жан-Франсуа Рише)

До карьеры лучшего сыщика Парижа Эжен-Франсуа Видок (Венсан Кассель) побывал даже на каторге и в списке самых опасных преступников Франции. В этом фильме его нанимает на службу само правительство императора Наполеона I и приказывает очистить улицы столицы от «грязи», чтобы улучшить ее имидж.

«Достать ножи» (2019, реж. Райан Джонсон)

Первая часть ныне успешно развивающейся франшизы. Писатель криминальных романов Харлан Тромби (Кристофер Пламмер) найден мертвым, детектив Бенуа Блан (Дэниэл Крэйг) видит следы убийства. Подозреваемые — члены семьи Тромби, потому что каждый мечтает откусить кусок от лакомого наследства. Вот только камнем преткновения их плана становится служанка Марта (Ана де Армас), искренне любившая Харлана.

«Шерлок Холмс» (1979–1986, реж. Игорь Масленников)