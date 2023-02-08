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54 минуты назад

Warner Bros. подтвердила, что не отменяла продолжение «Константина»

Чемпионат.comиещё 1

Ещё в сентябре прошлого года стало известно, что любимый фанатами фильм «Константин» получит сиквел с Киану Ривзом в главной роли. После этого про фильм долго не говорили, а инсайдеры стали сообщать, что после того, как во главе киновселенной DC встал Джеймс Ганн, ленту отменили.

Warner Bros. подтвердила, что не отменяла продолжение «Константина»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фанаты могут выдохнуть, поскольку это не так. Warner Bros. подтвердила изданию Entertaiment Weekly, что картина всё ещё в разработке, поэтому никто её не отменял. Переживать за это пока что не стоит.

У «Константина 2» пока нет даже примерной даты выхода и полноценного сценария. Когда начнётся работа над фильмом, неизвестно. Ранее Киану Ривз рассказал, как докучал боссам Warner Bros., чтобы наконец-то взяться за сиквел фильма.

Фильмы,Джеймс Ганн,Киану Ривз,
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