Warner Bros. подтвердила, что не отменяла продолжение «Константина»

Ещё в сентябре прошлого года стало известно, что любимый фанатами фильм «Константин» получит сиквел с Киану Ривзом в главной роли. После этого про фильм долго не говорили, а инсайдеры стали сообщать, что после того, как во главе киновселенной DC встал Джеймс Ганн, ленту отменили.

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Фанаты могут выдохнуть, поскольку это не так. Warner Bros. подтвердила изданию Entertaiment Weekly, что картина всё ещё в разработке, поэтому никто её не отменял. Переживать за это пока что не стоит.