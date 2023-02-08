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3 часа назад

Принц Гарри и Меган Маркл начнут снимать романтические комедии

Мария Каткова

Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка. Вместо документальных фильмов они начнут снимать романтические комедии. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Принц Гарри и Меган Маркл нашли новый способ заработать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник рассказал, что герцоги передумали зарабатывать на документальных фильмах о себе и своей жизни. Они хотят посвятить себя игровому кино и будут предлагать инвесторам снимать легкие фильмы, преимущественно романтические комедии.

Сами Меган Маркл и Гарри в своих кинолентах появляться не будут. Они планируют продюсировать картины и продавать их на видеосервисы. Ранее они заключили многомиллионный контракт с Netflix, в рамках которого вышел скандальный сериал о королевской семье.

Принц Гарри признался в употреблении запрещенных веществ

Ранее сообщалось, что в Великобритании поступили в продажу мемуары принца Гарри.

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