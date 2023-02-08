Вышел новый постер фильма "Крик 6"

Опубликован новый постер ужастика "Крик 6" (Scream VI). Картина выйдет в прокат 10 марта.

Фото: Российская Газета Российская Газета

На постере можно увидеть фотографии главных героев франшизы, и, конечно, Призрачное лицо, личность которого не получается установить уже пять фильмов подряд.

На жестокий убийца, между тем, продолжает преследовать героев, которые переехали из Вудсборо в Нью-Йорк.