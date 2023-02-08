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2 часа назад

Вышел новый постер фильма "Крик 6"

Российская Газета

Опубликован новый постер ужастика "Крик 6" (Scream VI). Картина выйдет в прокат 10 марта.

Вышел новый постер фильма "Крик 6"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На постере можно увидеть фотографии главных героев франшизы, и, конечно, Призрачное лицо, личность которого не получается установить уже пять фильмов подряд.

На жестокий убийца, между тем, продолжает преследовать героев, которые переехали из Вудсборо в Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что продолжительность нового фильма составит 123 минуты. К своим ролям вернутся Кортни Кокс, Дженна Ортега, ставшая суперзвездой после сериала "Уэнсдей". Также в шестом "Крике" снялись Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун, Хайден Панеттьери.

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