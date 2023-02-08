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1 час назад

Названа дата начала съемок "Фантастической четверки"

Российская Газета

Съемочный процесс фильма "Фантастическая четверка" начнется не ранее 2024 года. В прокат картина должна выйти 14 февраля 2025 года.

Названа дата начала съемок "Фантастической четверки"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как рассказал режиссер Мэтт Шекман изданию The Wrap, предстоит большая работа, в том числе над кастингом проекта. Ранее среди претендентов на роль Часового пресса назвала актера Райана Гослинга.

"Это проект об оптимизме, тяге к звездам, о том, что технологии могут все. А еще он семье, которую вы имеете или создаете. Я очень рад работать над "Фантастической четверкой", - сказал Мэтт Шекман в интервью.

В 2022 году проект наконец обрел очертания. На роль мистера Фантастика претендует Том Эллис ("Люцифер", "Миранда"), Мэдди Хассон ("Злое", "Мистер Мерседес") - на роль Сью Шторм, а Майкл Провост ("Люфицер", "Бесстыжие") может стать Джонни Штормом.

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