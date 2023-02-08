Вышел трейлер комедии  "Поехавшая"

Лерман сыграла обычную жительницу мегаполиса Аню Смолину, которая после череды неудач решает: пришло время все изменить! Аня достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в Магадан - мириться с мамой.

Впереди - дорога в 10 тысяч км: "С массой испытаний, борьба с самой собой, дружелюбные (и не очень) дальнобойщики, пирожки с трассы и, конечно, судьбоносные встречи".