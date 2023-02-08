Вышел трейлер комедии  "Поехавшая"

Опубликован трейлер "Поехавшей" - это российская комедийная мелодрама с Ольгой Лерман в главной роли. Постановщик - Антон Маслов ("Вампиры средней полосы").
В других ролях - Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк и Маша Лобанова - словом, все лица хорошо знакомы.
Лерман сыграла обычную жительницу мегаполиса Аню Смолину, которая после череды неудач решает: пришло время все изменить! Аня достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в Магадан - мириться с мамой.
Впереди - дорога в 10 тысяч км: "С массой испытаний, борьба с самой собой, дружелюбные (и не очень) дальнобойщики, пирожки с трассы и, конечно, судьбоносные встречи".
В кино - с 8 марта.