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1 час назад

Вышел трейлер комедии  "Поехавшая"

Российская Газета

Опубликован трейлер "Поехавшей" - это российская комедийная мелодрама с Ольгой Лерман в главной роли. Постановщик - Антон Маслов ("Вампиры средней полосы").

В других ролях - Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк и Маша Лобанова - словом, все лица хорошо знакомы.

Лерман сыграла обычную жительницу мегаполиса Аню Смолину, которая после череды неудач решает: пришло время все изменить! Аня достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в Магадан - мириться с мамой.

Впереди - дорога в 10 тысяч км: "С массой испытаний, борьба с самой собой, дружелюбные (и не очень) дальнобойщики, пирожки с трассы и, конечно, судьбоносные встречи".

В кино - с 8 марта.

Фильмы,Видео,Аскар Ильясов,Юлия Топольницкая,Виктор Хориняк,Анастасия Светлова,Алина Алексеева,Олеся Железняк,Дмитрий Чеботарев,Ольга Лерман,Елена Яковлева,
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