Вышел трейлер лучшего документального фильма 2022 года

"В музее, придуманном Дмитрием Поштаренко, история разворачивается вокруг посетителей. Эпизоды военных действий, герои сражений и труженики тыла, созданные руками художников и реставраторов, погружают гостей экспозиции во времена Великой Отечественной войны. Посещая выставку, человек становится частью происходящего: вокруг танки, взрывы, поезда, самолеты и разрушенные дома, а между всем этим - борющиеся за жизнь фигуры фронтовиков с детально переданными эмоциями и будто живыми глазами", - говорит синопсис.