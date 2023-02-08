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40 минут назад

Вышел трейлер лучшего документального фильма 2022 года

Российская Газета

К широкому прокату готовится фильм Константина Селина "Живой". Он выйдет 16 февраля, а 13 февраля в Москве и Петербурге пройдут спецпоказы.

"В музее, придуманном Дмитрием Поштаренко, история разворачивается вокруг посетителей. Эпизоды военных действий, герои сражений и труженики тыла, созданные руками художников и реставраторов, погружают гостей экспозиции во времена Великой Отечественной войны. Посещая выставку, человек становится частью происходящего: вокруг танки, взрывы, поезда, самолеты и разрушенные дома, а между всем этим - борющиеся за жизнь фигуры фронтовиков с детально переданными эмоциями и будто живыми глазами", - говорит синопсис.

Главный герой - Дмитрий Поштаренко, руководитель мастерской "Невский баталист", участник ООД "Поисковое движение России", автор историко-художественных трехмерных панорам и диорам.

Фильм получивший в 2022 году множество наград, среди которых "Лучший документальный фильм года" (первая премия им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино), "Лучший неигровой кинофильм" (национальная Премия в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь", "Лучший полнометражный фильм" (фестиваль документального кино "Россия"), выходит в российский кинотеатральный прокат 16 февраля.

Художественным руководителем выступил Александр Сокуров. Прокат организован в рамках проекта СТРАНА.DOC.

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