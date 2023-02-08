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1 час назад

Актер Винсент Д'Онофрио заявил, что "Сорвиголова" от Disney будет "умнее" оригинала Netflix

Газета.Ru

Актер Винсент Д'Онофрио поделился в Twitter подробностями работы над проектом «Сорвиголова: Рожденный заново». Он подчеркнул, что запланированные на февраль 2023 года съемки еще не начались, и раскрыл отличие шоу от оригинала Netflix.

Д'Онофрио заявил, что "Сорвиголова" от Disney будет "умнее" оригинала Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это будет очень и очень круто. Не похоже на сериал от Netflix, который, как мы знаем, был потрясающим. Это совершенно новый и очень умный проект.

Мы собираемся удивить всех этим. И да, будет очень круто», — написал Д'Онофрио.

Премьера сериала намечена на 2024 год. Он будет состоять из 18 эпизодов, что делает его самым длинный сериалом Marvel на Disney+. Актерский состав сериала возглавляют Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио, которые изображали Сорвиголову и злодея Кингпина в шоу Netflix «Сорвиголова» и других проектах по комиксам Marvel. Помимо них, к касту присоединился актер Майкл Гандольфини.

Ранее Чарли Кокс предположил, что новый сериал о Сорвиголове будет не таким кровавым, как у Netflix.

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