Какую сцену вырезали из "Служебного романа"

"Служебный роман" — одна из комедий, которые не надоедает смотреть даже в миллионный раз. Даже если вы уже выучили все диалоги главных героев, наблюдать за тем, как развиваются их отношения, неизменно интересно. А уж если бы чуть менее грустной стала одна из побочных романтических линий…

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман" Кадр из фильма "Служебный роман"

"Рамблер" рассказывает, какую сцену вырезали из финального монтажа "Служебного романа" и кто из персонажей на самом деле мог обрести личное счастье.

В центре внимания комедии Эльдара Рязанова, безусловно, Людмила Прокофьевна Калугина и Анатолий Ефремович Новосельцев. Можно услышать и разговоры секретарши Верочки с мужем, отношения которых находятся не на самом простом этапе. Но не менее важна драма Оленьки Рыжовой, которая влюблена в бывшего одногруппника и нынешнего коллегу Юрия Самохвалова.

Ольга смотрит на объект обожания юными влюбленными глазами, пишет любовные письма и каждое мгновение надеется на то, что Самохвалов ответит взаимностью на ее неугасающие чувства. Этого не происходит, и Рыжова остается в глазах зрителя уставшей от семейной жизни немолодой женщиной, которая мечтает о романтике и страсти в отношениях. Но в первоначальной версии фильма все было по-другому.