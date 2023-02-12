Как советскому режиссеру удалось посадить самолет на шоссе

Если в современном кино удивляют уже не любые повороты сюжета и связанные с ними спецэффекты, то некоторые сцены, снятые в прошлом веке, поражают воображение. Как, например, без современных технологий показать в фильме самолет, садящийся на шоссе, по которому едут легковые машины?
"Рамблер" рассказывает, как такой эпизод появился в советской картине Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России".
Чтобы реактивный лайнер спокойно приземлился на шоссе, толщина бетона или асфальта должна быть минимум 70-80 сантиметров. Такие характеристики могли быть только у секретных, стратегических шоссейных дорог, но использовать их не представлялось возможным.
Съемочная команда превратила в автостраду взлетно-посадочную полосу. На ней полосе изменили разметку, поставили киоски, посадили деревья. Появился также указатель "Москва — 140 км".
Съемки проходили в Ульяновске, в школе пилотов гражданской авиации. Заместитель ее начальника Иван Таращан сначала отказывался сажать самолет на "дорогу" с автомобилями. Тем не менее Эльдару Рязанову удалось его уговорить при условии, что за рулем каждой машины будут профессиональные летчики, которые быстро смогут сориентироваться, если что-то пойдет не по плану.
Но Таращан безукоризненно посадил лайнер на взлетную полосу, по краям которой друг навстречу другу ехали легковые автомобили. А потом на резервной дороге аэродрома удалось снять, как самолет едет по небольшой городской улице, а автомобили пролезают под его крылья и обгоняют.