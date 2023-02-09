Долгожданную новость о работе над сценариями продолжения трех мультфильмов-хитов последних лет сообщил генеральный директор Walt Disney Company Боб Айгер, пишет портал IndieWire.

По словам Айгера, сейчас ведется работа над сценарием пятой части «Истории игрушек», третьего фильма франшизы «Холодное сердце» и долгожданного сиквела «Зверополис». В ближайшее время появятся детали сюжета будущих картин и ориентировочная дата выхода.

Напомним, первый «Зверополис» вышел на экраны в 2016 году, в 2019-м зрители увидели четвертую часть «Истории игрушек» и вторую – «Холодного сердца».

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