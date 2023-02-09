Антология сказок: кино и мультфильмы с Белоснежкой

Более двухсот лет назад братья Гримм открыли читателям книжек историю о непростой жизни Белоснежки. Изгнанная в леса девушка, нашедшая в лице семерых гномов новую семью, является вдохновительницей для читателей и зрителей.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Сегодня Тлум.Ру открывает новую рубрику. В нашей Антологии Сказок вы узнаете обо всех стоящих внимания мультфильмах и фильмах, в центре которых находятся известные принцессы. Начнём, как вы уже поняли, с Белоснежки, отложите яблоки на потом.

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Полнометражные мультфильмы, без которых сложно представить нереальные сюжеты интересует нас в первую очередь. Итак, встречайте их. Какие-то вы наверняка знаете, а о чём-то и не подозревали.

№ 1 «Белоснежка и семь гномов»

Год выхода: 1937

Чем отличается от остальных: первый анимационный полный метр от студии Disney. Современным зрителям подобная рисовка почти не доставляет удовольствия, так что опираться при просмотре тем, кто постарше, приходится в первую очередь на ностальгию.

№ 2: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»

Год выхода: 1951

Чем отличается от остальных: основан на одноимённой сказке Александра Пушкина, создан студией «Союзмультфильм». Называть ли отечественного прозаика плагиатором? Дело за вами. Сюжет сильно не меняется, только гномы, что и понятно, превращаются в богатырей.

№ 3: «Новые приключения Белоснежки»

Год выхода: 1989

Чем отличается от остальных: тем, что было после. Здесь Белоснежку и её свежеиспеченного мужа похищает дракон (нет, это не Малефисента). Герои недолго парят, падают на землю и встречают гномов. Нет, это не те самые гномы! Это их родственницы. Кто-то называет мультфильм «посредственным фанфиком», кто-то же в восторге от прозвучавших там песен.

№ 4: «Белоснежка и семь гномов»

Год выхода: 1995

Чем отличается от остальных: здесь стоит выделить длительность мультфильма. Приключение всего на 45 минут, в которые включена сцена бракосочетания принцессы и её принца. Тот самый счастливый конец.

№ 5: «Новая история Белоснежки»

Год выхода: 2009

Чем отличается от остальных: ориентированностью строго на подростковых зрительниц, чьи проблемы совпадают с проблемами Белоснежки. Ей хочется повеселиться и встретить любовь. Тем же, кто знает историю наизусть, понятно — ничего хорошего из этого не выйдет.

№ 6: «7-ой гном»

Год выхода: 2014

Чем отличается от остальных: взглядом от самих гномов на то, как в королевстве день рождения принцессы отмечают. Строго говоря, мультфильм является завершающей частью немецкой трилогии, в которую входят фильмы: «7 гномов» и «7 гномов: И целого леса мало», так что если вы нацелены смотреть только анимацию, то лучше остановиться на нём. Плюс у первого фильма возрастной рейтинг 16+, так что каждый родитель пусть решает сам.

№ 7: «Красные туфельки и семь гномов»

Год выхода: 2019

Чем отличается от остальных: нарочито юмористическим взглядом на происходящее. Белоснежка тут не без секрета, гномы её на самом деле заколдованные принцы, и при этом всем требуется мир защищать. Тему плюс-сайза тоже затронули, причём сделали всё без стеснений.

На этом с анимационными полными метрами предлагаем закончить и перейти к фильмам, их тоже в достаточном количестве — можно успешно марафонить хоть все выходные.

№ 1: «Белоснежка»

Год выхода: 1916

Чем отличается от остальных: первый фильм о принцессе. Чёрно-белый, немой. Для ценителей, детям подобное смотреть, как правило, скучно.

№ 2: «Белоснежка и семь гномов»

Год выхода: 1955

Чем отличается от остальных: кукольностью, но не буквальной. В данной версии всех гномов играют дети, что придаёт их характерам реалистичности, вот с такими милашками Белоснежке точно не захотелось бы разлучаться.

№ 3: «Белоснежка и три бездельника»

Год выхода: 1961

Чем отличается от остальных: здесь грусть подростковой жизни Белоснежки идёт параллельно с такими же событиями в жизни принца. Его тоже когда-то отлучили от двора и решили, что мальчик никому мил не нужен, да сослали в лес. Три бездельника, фигурирующие в названии, на самом деле его не самые сердобольные няньки.

№ 4: «Осенние колокола»

Год выхода: 1979

Чем отличается от остальных: ещё одно перепрочтение Пушкина. Фильм этот — идеальный вариант на случай, если вы устали пересматривать как Иван Васильевич меняет профессию, а сказочки всё-таки хочется. Одну из ролей здесь сыграла Ирина Алферова, известная зрителям по роли Констанции Бонасье в серии фильмов о «Д'Артаньяне и трёх мушкетерах».

№ 5: «Белоснежка»

Год выхода: 1987

Чем отличается от остальных: крайней музыкальностью, здесь будут много-много петь, так что если вы не готовы, то учтите такой момент заранее. Костюмеры с трепетом подошли к созданию костюмов — их можно разглядывать особенно долго.

№ 6: «Белоснежка и семь гномов»

Год выхода: 1992

Чем отличается от остальных: особыми звуковыми эффектами. Кроме них сценаристы решили разнообразить сказку наличием Крестового похода, в котором участвовал отец Белоснежки. Получилось? Или нет? Каждый зритель решает сам.

№ 7: «Белоснежка»

Год выхода:2001

Чем отличается от остальных: нестандартным началом проблем. Здесь показали «сказочную бытовуху», в которой король с целью найти для новорождённой дочери молоко, вынужден обратиться за помощью к волшебнику. Исполнение трёх желаний грозит в итоге и самой Белоснежке, но та пока об этом не знает.

№ 8: «Белоснежка: Месть гномов»

Год выхода: 2012

Чем отличается от остальных: обилием красок и Джулией Робертс в роли антагонистки. По мнению многих зрителей здесь всего и чересчур, однако фильм выдвигали даже на «Оскар» в номинации «Лучшие костюмы».

№ 9: «Белоснежка и охотник» и «Белоснежка и охотник 2»

Годы выхода: 2012 и 2016

Чем отличается от остальных: мрачностью, граничащей с суровостью. В главных ролях Тор и Белла, то есть Крис Хемсворт и Кристен Стюарт. Мир, показанный в фильмах, огромен и его действительно хочется изучать, а вот от Злой Королевы в исполнении Шарлиз Терон лучше держаться как можно дальше.

В мультфильмах Белоснежка была, в кино тоже, а где ещё? Конечно, в мультсериалах, их немного — всего один! — зато какой.

№ 1: «Легенда о принцессе Белоснежке»

Годы выхода: 1994 1995

Чем отличается от остальных: бесстрашием Белоснежки, невластной над жестокостью мачехи. С принцем девушка познакомилась намного раньше, но тому суждено было покинуть королевство. Не переживайте, вернётся! Это не просто мультсериал, а аниме, состоящее из 52 эпизода.

Где ещё показывали Белоснежку? Наверняка вы заметили, что мы не включили несколько довольно очевидных мультфильмов и фильмов. Всё потому что Белоснежка там на второстепенных ролях, так давайте всё же вспомним их.

№ 1: «Десятое королевство»

Год выхода: 1999

Какая там Белоснежка: сообразительная и готовая подсказать нуждающимся, а порой и сделать что-то волшебное. И здесь она тоже бодипозитивная, что крайне приятно.

№ 2: «Однажды в сказке»

Годы выхода: 2011 2018

Какая там Белоснежка: милая, славная и неравнодушная. Она всем силами попыталась спасти единственную дочку от замыслов Злой Королевы. У сериала рейтинг 18+ и он уже закончился, однако это не мешает фанатской базе регулярно пополняться.

№ 3: «Сказочный патруль»

Годы выхода: 2016-н.в.

Какая там Белоснежка: то отсутствующая, то присутствующая. Строго говоря, речь о некой королеве гномов начинается в эпизоде «Бело-Снежка», где ледяную волшеюницу из команды пытаются навсегда одолжить в подземелье. Но чуть позже, уже в спин-оффе «Сказочный патруль. Хроники чудес» у гномов появляется Гномелла, рассказывающая свою историю. Вот не отвертеться теперь ей от статус Белоснежки, пока создатели что-то не придумают.

№ 4: «Ральф против интернета»

Год выхода: 2018

Какая там Белоснежка: боевая и готовая исполнить песню. К сожалению, принцессы в мультфильме были лишь второстепенными героинями, а проявить индивидуальность хоть у одной из них попросту не осталось хронометража. Может, в третьей части получится? Было бы славно.

Образ спящей девы, не знающей ни проблем, ни тревог, меняется два столетия подряд. Её показывали седой добрячкой в мультфильме «Рождество с Белоснежкой», участницей хоррор-фильме «Белоснежка: Страшная сказка», девой в беде в инди-фильме «Белоснежка» испанского производства. С ней делали игры, её косплеили и косплеят.

И это особенно интересное разнообразие интерпретаций для тех, кто знаком в оригинальными книжными историями; простите, произведения Пушкина тоже будем считать, слишком уж много совпадений у него и братьев Гримм. Сколько людей — столько и мнений, или же: сколько творцов — столько и вариаций повествования.