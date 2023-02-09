Завершились съемки комедии продюсера Галыгина с Нагиевым и Деревянко

В Москве завершились съемки авантюрной комедии "Короче, план такой". Она рассказывает о команде "русских хакеров", которые после серьезной ошибки начинают работать в интересах страны. Сериал выйдет осенью 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink (пополнит линейку Wink Originals) и на телеканале СТС.

Подробнее о сюжете. "Короче, план такой" - авантюрная комедия о команде "русских хакеров", которые никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались. Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону уже не шальные деньги, а высокая миссия.