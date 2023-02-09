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3 часа назад

Завершились съемки комедии продюсера Галыгина с Нагиевым и Деревянко

Российская Газетаиещё 2

В Москве завершились съемки авантюрной комедии "Короче, план такой". Она рассказывает о команде "русских хакеров", которые после серьезной ошибки начинают работать в интересах страны. Сериал выйдет осенью 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink (пополнит линейку Wink Originals) и на телеканале СТС.

Завершились съемки комедии продюсера Галыгина с Нагиевым и Деревянко
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Подробнее о сюжете. "Короче, план такой" - авантюрная комедия о команде "русских хакеров", которые никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались. Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону уже не шальные деньги, а высокая миссия.

Роли в сериале исполняют: Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская, Валерий Баринов и другие.

"Совместно с Александром Туркиным и Кириллом Ситниковым мы создавали эту историю на протяжении нескольких лет. Я благодарен режиссеру сериала Марку Горобцу и оператору Мораду Абдель-Фаттаху, что согласились с нами на это путешествие сразу после прочтения сценария", - прокомментировал завершение съемок генеральный продюсер проекта Вадим Галыгин.

Съемки проходили не только в Москве, команда работала и в Дагестане, и в Краснодарском крае, в Абхазии и Турции. Сериал - проект продюсерской компании WMG при участии "НМГ Студии" и при поддержке Института развития интернета.

Фильмы,Никита Богатов,Кирилл Ситников,Михаил Кремер,Софья Каштанова,Кирилл Нагиев,Игорь Коровин,Вадим Галыгин,Марк Горобец,Павел Деревянко,Олеся Судзиловская,Валерий Баринов,Институт развития интернета,
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