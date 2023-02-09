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1 час назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Йоргосом Лантимосом

Мира Маркина

49-летний Йоргос Лантимос – один из самых заметных европейских режиссеров. Грек четырежды был номинирован на "Оскар" и четыре раза становился лауреатом Каннского фестиваля. Подробнее о картинах, которые стоит увидеть у Лантимоса – в материале "Рамблера".

5 фильмов для знакомства с Йоргосом Лантимосом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Клык", 2009

Кадр из фильма "Клык"

В доме на окраине города живет семейная пара с тремя детьми. Их жилище окружено высоким забором, за который дети никогда не выходили. Они живут в полной изоляции и верят в то, что пролетающие над головой самолеты – игрушечные. Кристина –единственная, кого пускает семья в дом. Ее приглашают для того, чтобы сын с ее помощью удовлетворял сексуальные потребности.

"Лобстер", 2015

Кадр из фильма "Лобстер"

Действие картины-антиутопии разворачивается в недалеком будущем. В новой реальности одиноких людей арестовывают и отправляют в отель, где за 45 дней они должны найти себе пару. В противном случае, их превратят в животных.

"Убийство священного оленя", 2017

Жизни врача Стивена можно позавидовать: успешная карьера, любимая жена и двое детей. Но однажды размеренный быт героя нарушает призрак из прошлого, после чего у его ребенка внезапно отказывают ноги.

"Фаворитка", 2018

Кадр из фильма "Фаворитка"

В начале XVIII века трон Англии занимает болезненная королева Анна. При этом страной фактически руководит ее подруга леди Сара Мальборо. Однажды во дворце появляется родственница Сары Эбигейл, которую поначалу определяют работать на кухню. Но вскоре Эбигейл помогает больной королеве, и Сара решает сделать ее своей служанкой.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Ричардом Линклейтером

"Ничто", 2019

Кадр из фильма "Ничто"

Возвращаясь домой, виолончелист спрашивает у девушки в метро, есть ли у нее время. Героиня дублирует вопрос героя, а затем следует за ним по пятам, повторяя каждое его действие.

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