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41 минуту назад

Тому Хиддлстону – 42: лучшие киноленты актера

Мира Маркина

9 февраля знаменитому британскому актеру Тому Хиддлстону исполнилось 42 года. На счету звезды несколько десятков успешных картин. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".

Тому Хиддлстону – 42: лучшие картины актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Выживут только любовники", 2013

В центре сюжета – древние вампиры Адам и Ева. Адам – рокер из Детройта, которому наскучили вечеринки и суета. Ева, напротив, весела, жизнерадостна и всегда в поисках приключений. Однажды она приезжает вытаскивать своего возлюбленного из депрессии, но в идиллию пары вмешивается сестра Евы.

"Кориолан", 2013

Кадр из фильма "Кориолан"

Когда Тулл Авфидий решает напасть на Рим, на помощь народу приходит Кай Марций. Герой отправляется в военный поход, где одерживает победу над врагом. Кай получает прозвище Кориолан и вскоре выясняет, что в Риме у него еще остались недруги.

"Ночной администратор", 2015

Кадр из сериала "Ночной администратор"

Агенты спецслужб вербуют ночного администратора европейского отеля. Теперь ему нужно проникнуть в международную сеть торговца оружием. У героя есть преимущество: до работы администратором, он был военным.

Фильмы-головоломки, которые стоит посмотреть

"Локи", 2021

Кадр из сериала "Локи"

Брат Тора Локи из супергеройской вселенной Marvel после кражи Тессеракта попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями». Локи предстоит найти злодея, но для этого ему нужно отправиться в путешествие во времени.

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