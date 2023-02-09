На Netflix вышла первая половина четвертого сезона сериала «Ты»

Сериал «Ты» рассказывает о сталкере и серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек и сурово с ними расправляется. Действие каждого сезона разворачивается в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В продолжении он сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы. Однако в городе начинает орудовать другой убийца, который охотится за высшими слоями общества и как будто что-то знает о прошлом Джо.