Вышел первый трейлер якутского триллера "Айта"

Вышел первый трейлер якутского детективного триллера «Айта», выигравшего два приза на кинофестивале «Зимний».

По сюжету картины в смерти молодой девушки подозревают сотрудника полиции Афанасия. Общественность требует расправы над подозреваемым, но следователь намерен докопаться до правды, не оглядываясь на разгневанную толпу.

«Айта» режиссера Степана Барнашева («Черный снег», «Наша зима») получила два приза на российском кинофестивале авторского кино «Зимний» в 2022 году — за режиссуру и лучшую мужскую роль.

В российский прокат картина выходит 30 марта.