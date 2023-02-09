Топ-10 фильмов 2022 года возглавил "Топ Ган: Мэверик"

Возглавил рейтинг "Топ Ган: Мэверик" с 96% "свежести" на основании 464 рецензий от критиков и 99% на основании десятков тысяч оценок обычных зрителей. Фильм собрал большую кассу в прокате, также был успешен и его цифровой релиз. Сиквел "Топ Гана" стал лучшим зарубежным фильмом года по версии киноканала Cinema, вошел в топ-5 по версии IMDb, отмечен национальным советом кинокритиков США, выдвинут на премию "Оскар" в шести номинациях и так далее.