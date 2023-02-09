Фильмы о настоящих защитниках на 23 февраля

День защитника Отечества — праздник настоящих мужчин, готовых до последней капли крови стоять за любимую Родину. В канун праздника давайте вспомним истории защитников, жертвовавших собой ради любимых, ради друзей, ради страны. Саша Новиков составил для нас специальную подборку.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«9 рота» (2005)

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Легендарный российский фильм о советских десантниках, которые удерживали стратегическую высоту 3234 в Афганистане, рискуя собственными жизнями. Это фильм про настоящую дружбу: как она рождается, через какие испытания проходит и как крепнет. Не побоюсь назвать этот фильм шедевром. В нем все правдиво и искренне. Крайне порадовал актер Артур Смольянинов* (признан иностранным агентом).

«Т-34» (2018)

Блокбастер, от которого мурашки бегут по коже. Боевые сцены показаны очень зрелищно и реалистично, а монтаж поражает своей динамичностью. И, конечно же, нельзя не отметить роли Александра Петрова, Виктора Добронравова и Ирины Старшенбаум. Они максимально вжились в свои образы и передали эмоции зрителям! Кстати, интересный факт — съемки фильма начались 23 февраля!

«Судьба человека» (1959)

Перед зрителями оживший рассказ Михаила Шолохова. Тяжелое, драматичное, но невероятно честное полотно повествования о шофере Андрее Соколове, который отправляется на фронт и теряет там почти все. Жизненный путь героя и маленький луч надежды в финале — вероятно, одна из наиболее мощных аллюзий на то страшное время!

«Они сражались за Родину» (1975)

Подвиг, который остановил наступление врага в Сталинграде! Ощущение войны тут неподдельно ясное и кристально четкое — ты чувствуешь себя на месте героев, их боль и переживания, переживаешь с ними самые страшные и радостные моменты. Кого-либо выделить не могу, потому что герои фильма настоящие мужчины!

«Брат» (1997)