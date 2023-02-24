Кадр дня: что поразило актрису в "Хрониках Нарнии"

Во всех фильмах знаменитой экранизации книг К.С. Льюиса много невероятных вещей, которые поражали не только зрителей, но некоторые стали неожиданными даже для актеров.

Фото: Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

О том, какой сюрприз подготовили создатели фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" исполнительнице роли Люси прямо на съемочной площадке, читайте в материале "Рамблера".

Одной из самых искренних и запоминающихся сцен первого фильма знаменитой серии стал эпизод первой встречи девочки с фавном мистером Тумнусом. Реакция юной актрисы Джорджи Хенли, когда она увидела Джеймса Макэвоя в этом образе, была абсолютно искренней. И самый первый дубль вошел в картину.

Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

Чтобы получить реакцию неподдельного восторга от Джорджи, режиссер решил, что девочка не должна видеть своего коллегу в гриме до начала съемок. Поэтому помощники строго следили за тем, чтобы актеры не пересеклись до выхода на площадку. Джорджи даже привели в студию, где снималась сцена, с завязанными глазами.

Лишь когда все было готово к съемке, повязку с глаз девочки сняли, а потом попросили открыть глаза. Увидев невероятного фавна во всей красе впервые, юная актриса пришла в полный восторг. Этого эффекта и добивался режиссер.