Франкенштейна может сыграть Эндрю Гарфилд

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо нашел актера на роль Франкенштейна в своей экранизации романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" (1818). Об этом сообщает издание Giant Freaking Robot со ссылкой на собственный источник. Предположительно, монстра сыграет Эндрю Гарфилд, а доктора, как планировалось ранее, - Оскар Айзек. О том, что Гильермо дель Торо может снять своего "Франкенштейна" для Netflix, стало известно в декабре 2022 года. В августе 2020 года режиссер заключил с Netflix сделку о выходе своих проектов на стриминг. Ранее на Netflix вышли другие новинки дель Торо - номинированный на "Оскар" мультфильм "Пиноккио" и сериал "Кабинет редкостей". О мечте снять фильм по мотивам романа Мэри Шелли дель Торо рассказывал еще в 2008 году.