Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
2 часа назад

Франкенштейна может сыграть Эндрю Гарфилд

Газета.Ru

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо нашел актера на роль Франкенштейна в своей экранизации романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" (1818). Об этом сообщает издание Giant Freaking Robot со ссылкой на собственный источник. Предположительно, монстра сыграет Эндрю Гарфилд, а доктора, как планировалось ранее, - Оскар Айзек. О том, что Гильермо дель Торо может снять своего "Франкенштейна" для Netflix, стало известно в декабре 2022 года. В августе 2020 года режиссер заключил с Netflix сделку о выходе своих проектов на стриминг. Ранее на Netflix вышли другие новинки дель Торо - номинированный на "Оскар" мультфильм "Пиноккио" и сериал "Кабинет редкостей". О мечте снять фильм по мотивам романа Мэри Шелли дель Торо рассказывал еще в 2008 году.

Франкенштейна может сыграть Эндрю Гарфилд
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Франкенштейн,Оскар,Пиноккио,Гильермо дель Торо,Эндрю Гарфилд,Оскар Айзек,Мэри Шелли,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители