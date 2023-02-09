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1 час назад

Названы лучшие аниме 2022 года

runews24.ru

Первое место среди полнометражных аниме занял «Ван-Пис: Красный». Среди сериалов лидером оказался «Семья шпиона».

Названы лучшие аниме 2022 года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Такое решение приняло жюри Tokyo Anime Film Festival. Эксперты выбирали лучшие аниме 2022 года, пишет Anime News Network.

Лучшим сценаристом назвали Рэйко Ёсида за историю в аниме «Хэйкэ: Повесть о доме Тайра». Лучший режиссёр – это Горо Танигути, снявший «Ван-Пис: Красный».

Также за «Моб Психо 100» наградили Ёсимити Камэда как лучшего аниматора, а лучшим художником стал Кодзи Это за «Сад грешников».

Лучший музыкант — Адо, написавший саундтрек к «Ван-Пис: Красный».

Фильмы,Рэйко Есида,
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