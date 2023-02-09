Названы лучшие аниме 2022 года

Первое место среди полнометражных аниме занял «Ван-Пис: Красный». Среди сериалов лидером оказался «Семья шпиона».
Такое решение приняло жюри Tokyo Anime Film Festival. Эксперты выбирали лучшие аниме 2022 года, пишет Anime News Network.
Лучшим сценаристом назвали Рэйко Ёсида за историю в аниме «Хэйкэ: Повесть о доме Тайра». Лучший режиссёр – это Горо Танигути, снявший «Ван-Пис: Красный».
Также за «Моб Психо 100» наградили Ёсимити Камэда как лучшего аниматора, а лучшим художником стал Кодзи Это за «Сад грешников».
Лучший музыкант — Адо, написавший саундтрек к «Ван-Пис: Красный».