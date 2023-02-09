Названы лучшие аниме 2022 года

Лучшим сценаристом назвали Рэйко Ёсида за историю в аниме «Хэйкэ: Повесть о доме Тайра». Лучший режиссёр – это Горо Танигути, снявший «Ван-Пис: Красный».

Также за «Моб Психо 100» наградили Ёсимити Камэда как лучшего аниматора, а лучшим художником стал Кодзи Это за «Сад грешников».