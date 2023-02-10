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55 минут назад

Появился первый трейлер байопика Аффлека и Деймона "Air" о триумфе компании Nike

Газета.Ru

Вышел первый трейлер предстоящего драматического байопика Бена Аффлека и Мэтта Деймона «Air» о создании легендарной серии кроссовок Nike.

В центре истории два энтузиаста из компании Nike, решившие заключить эксклюзивный контракт с молодым на тот момент баскетболистом Майклом Джорданом и запустить бренд Air Jordan. План главных героев обернулся феноменальным успехом, но на пути к нему они преодолели немало преград и личных рисков.

«Air» — новый режиссерский проект Бена Аффлека, в котором он вместе с Мэттом Деймоном также сыграл одну из главных ролей. Фильм выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Amazon Prime Video 5 апреля.

Ранее сообщалось, что 30-секундный рекламный ролик фильма, который будет представлен на Супербоуле, обошелся в $7 млн.

Фильмы,Видео,Майкл Джордан,Мэтт Деймон,Amazon,
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