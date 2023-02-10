Вышел первый трейлер предстоящего драматического байопика Бена Аффлека и Мэтта Деймона «Air» о создании легендарной серии кроссовок Nike.

В центре истории два энтузиаста из компании Nike, решившие заключить эксклюзивный контракт с молодым на тот момент баскетболистом Майклом Джорданом и запустить бренд Air Jordan. План главных героев обернулся феноменальным успехом, но на пути к нему они преодолели немало преград и личных рисков.

«Air» — новый режиссерский проект Бена Аффлека, в котором он вместе с Мэттом Деймоном также сыграл одну из главных ролей. Фильм выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Amazon Prime Video 5 апреля.