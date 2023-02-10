В новом фильме Marvel Капитан Америка обзаведется темнокожей возлюбленной

Персонаж комиксов Marvel Лейла Тейлор появится в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Об этом сообщает The Cosmic Circus.
В комиксах Лейла встречается с Капитаном Америкой, а значит, и на экране он может обзавестись темнокожей возлюбленной.
По сюжету комиксов Лейла Тейлор знает, что ее бойфренд Сэм Уилсон перевоплощается в супергероя, и помогает ему.
Возможно, Лейлу Тейлор сыграет 38-летняя американская актриса Зоша Рокемор. Другие источники сообщают, что Рокемор получила в фильме роль супергероини Алмазной змеи — еще одного любовного интереса Капитана Америки.
Ранее сообщалось, что новую супергероиню «Капитана Америки» Сабру раскритиковали из-за израильского происхождения. Базирующаяся в США пропалестинская организация раскритиковала героиню за «прославление израильской армии и полиции».