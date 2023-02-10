Netflix представил трейлер полнометражного продолжения «Лютера» с Идрисом Эльбой в главной роли, где расскажут о новых проблемах детектива со взрывным характером.

Сюжет картины поведает о том, как в Лондоне объявляется очередной жестокий маньяк, партию которого исполняет Энди Сёркис. Сам Джон Лютер при этом застрял в тюрьме, где испытывает душевные терзания из-за психопата, которого тот не сумел поймать вовремя.

И когда события начинают накаляться, Лютер решает сбежать из тюрьмы и закончить своё дело любыми способами.