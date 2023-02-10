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3 часа назад

Новый маньяк и побег из тюрьмы в трейлере полнометражного «Лютера»

Игромания.ру

Netflix представил трейлер полнометражного продолжения «Лютера» с Идрисом Эльбой в главной роли, где расскажут о новых проблемах детектива со взрывным характером.

Сюжет картины поведает о том, как в Лондоне объявляется очередной жестокий маньяк, партию которого исполняет Энди Сёркис. Сам Джон Лютер при этом застрял в тюрьме, где испытывает душевные терзания из-за психопата, которого тот не сумел поймать вовремя.

И когда события начинают накаляться, Лютер решает сбежать из тюрьмы и закончить своё дело любыми способами.

Премьера ленты, за создание которой отвечал сам автор сериала, состоится на Netflix уже 10 марта, а в феврале её покажут в отдельных кинотеатрах. В ленте, кроме Эльбы и Сёркиса, появятся Синтия Эриво и Дермот Кроули. Последний снова играет бывшего начальника Лютера — Мартина Шенка.

Фильмы,Видео,Мартин Шенк,Синтия Эриво,Джон Лютер,Идрис Эльба,Энди Серкис,Netflix,
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