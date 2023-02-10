Контент от Disney исчезнет из российских онлайн-кинотеатров

У медиакомпании Disney заканчиваются контракты с российскими стриминговыми платформами. Соответствующую новость сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырех топ-менеджеров видеосервисов и анонимный источник, знакомый с условиями сделок.
В связи с этим уже в марте 2023 года доступ ко многим сериалам, фильмам и мультфильмам компании будет ограничен. На сегодняшний день контент от Disney есть в библиотеках «Кинопоиска», «Иви», Okko.
Прокомментировать ситуацию с пролонгацией договоров представители компаний (в том числе Disney) отказались.
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