Контент от Disney исчезнет из российских онлайн-кинотеатров

У медиакомпании Disney заканчиваются контракты с российскими стриминговыми платформами. Соответствующую новость сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырех топ-менеджеров видеосервисов и анонимный источник, знакомый с условиями сделок.

В связи с этим уже в марте 2023 года доступ ко многим сериалам, фильмам и мультфильмам компании будет ограничен. На сегодняшний день контент от Disney есть в библиотеках «Кинопоиска», «Иви», Okko.