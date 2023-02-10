Сэм Рэйми снимет фильм с Энтони Хопкинсом

Рэйми, демиург "Зловещих мертвецов", обозначил свой следующий продюсерский проект: Сэм займется хоррором "Запертый" (Locked).

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Как передает Deadline, это ремейк аргентинской ленты "4Х4". Режиссером выступит Дэвид Яровески, снявший, помимо прочего, видеоклип на трек Korn Haters, "Гори, гори ясно" и "Ночные тетради".

В центре истории - вор, который, пытаясь угнать "роскошный внедорожник", вскоре понимает, что попал в тщательно выстроенную кем-то жестокую западню.