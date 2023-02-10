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42 минуты назад

Сэм Рэйми снимет фильм с Энтони Хопкинсом - это ремейк аргентинского хоррора

Российская Газета

Рэйми, демиург "Зловещих мертвецов", обозначил свой следующий продюсерский проект: Сэм займется хоррором "Запертый" (Locked).

Сэм Рэйми снимет фильм с Энтони Хопкинсом
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как передает Deadline, это ремейк аргентинской ленты "4Х4". Режиссером выступит Дэвид Яровески, снявший, помимо прочего, видеоклип на трек Korn Haters, "Гори, гори ясно" и "Ночные тетради".

В главной роли - Энтони Хопкинс. Компанию на экране ему составит Глен Пауэлл ("Топ Ган: Мэверик", "Темный рыцарь: Возрождение легенды"). Сценарий ремейка написал Майкл Аллен Росс, известный по "Туристас", "Падшим" и "Отбросам".

В центре истории - вор, который, пытаясь угнать "роскошный внедорожник", вскоре понимает, что попал в тщательно выстроенную кем-то жестокую западню.

Даты релиза у картины пока нет.

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