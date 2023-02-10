Сын создателя «Чебурашки» нелестно высказался о новом фильме

Сын создателя мультфильма «Чебурашка», режиссер Роман Качанов заявил, что про современную интерпретацию истории о сказочном персонаже совсем скоро все забудут.
По словам Качанова, российский проект является сомнительным «кином». Он подчеркнул, что не хочет участвовать в обсуждениях, даже как-то косвенно связанных с картиной Дмитрия Дьяченко. По его мнению, через полгода о фильме все забудут. Именно тогда он будет готов вернуться к беседе о куклах, добавил Качанов в разговоре с «Фонтанкой».
Семейная комедия «Чебурашка» вышла в прокат в России 1 января. Проект стал самым кассовым в истории отечественного кинопроката. Сборы фильма превысили 6 миллиардов рублей.