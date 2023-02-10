Сын создателя «Чебурашки» нелестно высказался о новом фильме

По словам Качанова, российский проект является сомнительным «кином». Он подчеркнул, что не хочет участвовать в обсуждениях, даже как-то косвенно связанных с картиной Дмитрия Дьяченко. По его мнению, через полгода о фильме все забудут. Именно тогда он будет готов вернуться к беседе о куклах, добавил Качанов в разговоре с «Фонтанкой».