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1 час назад

"Это добрая история, которая чему-то учит"

Реальное время

Фильм "Чебурашка" — это добрая история, которая учит прощать. Таким мнением поделился депутат Госдумы Максим Топилин в беседе с "ФАН".

"Это добрая история, которая чему-то учит"
Фото: Кадр из фильма "Чебурашка"Кадр из фильма "Чебурашка"

— Как ни странно, посмотрел фильм. Мне понравилось больше, чем детям. Это добрая история, которая чему-то учит — учит прощать. Это детям очень важно. Они должны из фильма извлекать урок. После фильма я со своими девочками обсуждал его, и пришли к выводу, что самое ценное в фильме — это умение прощать, умение входить в состояние других людей, умение забывать то, что кто-то кому-то смог причинить боль: умышленно или неумышленно. Вот самое важное в этом фильме, — отметил он.

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" от режиссера Дмитрия Дьяченко превысили в России 6 млрд рублей. Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009).

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