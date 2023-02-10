— Как ни странно, посмотрел фильм. Мне понравилось больше, чем детям. Это добрая история, которая чему-то учит — учит прощать. Это детям очень важно. Они должны из фильма извлекать урок. После фильма я со своими девочками обсуждал его, и пришли к выводу, что самое ценное в фильме — это умение прощать, умение входить в состояние других людей, умение забывать то, что кто-то кому-то смог причинить боль: умышленно или неумышленно. Вот самое важное в этом фильме, — отметил он.