Россияне назвали лучшие отечественные фильмы о любви

В преддверии 14 февраля канал "Мосфильм. Золотая коллекция" предложил зрителям назвать лучшие, по их мнению, советские кинокартины о любви.
Лидером опроса стала культовая мелодрама Ильи Фреза 1980 года "Вам и не снилось..." по повести Галины Щербаковой. Ведущие роли в одной из главных поколенческих лент сыграли Татьяна Аксюта и Никита Михайловский, умерший в 27 лет от лейкоза в 1991 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Напомним, что на текущий год Киностудия имени Горького запланировала премьеру ленты "Вера", новой экранизации повести - с акцентом на мать Ромы Лавочкина, героя "Вам и не снилось..." В оригинале Веру Васильевну сыграла Лидия Федосеева-Шукшина, в свежем прочтении роль отошла к Виктории Толстогановой.
Второе место в рейтинге канала у "Романса о влюбленных" (1974) Андрея Кончаловского - с музыкой Александра Градского, с Киндиновым, Кореневой и Смоктуновским. Далее - "Не могу сказать "прощай" Бориса Дурова (1982) и "Любовь и голуби" (1984) Владимира Меньшова. Замыкает пятерку рязановский "Служебный роман" (1977).