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2 часа назад

Россияне назвали лучшие отечественные фильмы о любви

Российская Газетаиещё 4

В преддверии 14 февраля канал "Мосфильм. Золотая коллекция" предложил зрителям назвать лучшие, по их мнению, советские кинокартины о любви.

Россияне назвали лучшие отечественные фильмы о любви
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Лидером опроса стала культовая мелодрама Ильи Фреза 1980 года "Вам и не снилось..." по повести Галины Щербаковой. Ведущие роли в одной из главных поколенческих лент сыграли Татьяна Аксюта и Никита Михайловский, умерший в 27 лет от лейкоза в 1991 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Напомним, что на текущий год Киностудия имени Горького запланировала премьеру ленты "Вера", новой экранизации повести - с акцентом на мать Ромы Лавочкина, героя "Вам и не снилось..." В оригинале Веру Васильевну сыграла Лидия Федосеева-Шукшина, в свежем прочтении роль отошла к Виктории Толстогановой.

Второе место в рейтинге канала у "Романса о влюбленных" (1974) Андрея Кончаловского - с музыкой Александра Градского, с Киндиновым, Кореневой и Смоктуновским. Далее - "Не могу сказать "прощай" Бориса Дурова (1982) и "Любовь и голуби" (1984) Владимира Меньшова. Замыкает пятерку рязановский "Служебный роман" (1977).

Фильмы,Не могу сказать прощай,Любовь и голуби,Служебный роман,Галина Щербакова,Татьяна Аксюта,Борис Дуров,Лидия Федосеева-шукшина,Александр Градский,Владимир Меньшов,Андрей Михалков-Кончаловский,
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