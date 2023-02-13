Россияне назвали лучшие отечественные фильмы о любви

Лидером опроса стала культовая мелодрама Ильи Фреза 1980 года "Вам и не снилось..." по повести Галины Щербаковой. Ведущие роли в одной из главных поколенческих лент сыграли Татьяна Аксюта и Никита Михайловский, умерший в 27 лет от лейкоза в 1991 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.