Трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером покажут на Супербоуле

Спортивное мероприятие американцы превратят в настоящее шоу.
12 февраля в Аризоне состоится важнейший матч по американскому футболу, именуемый как Супербоул.
Помимо спортивной составляющей там будет на что посмотреть. Одна только Рианна и ее четверть часа выступления в перерыве чего стоят.
А еще Warner Bros., уже презентовавший дебютный постер супергеройской ленты «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли, покажет трейлер картины на том же Супербоуле.
Это не только шикарная реклама самому проекту, но и настоящее возвращение в большое кино самого Миллера, карьера которого едва не рухнула после его недавних криминальных похождений и приговора.