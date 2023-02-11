Трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером покажут на Супербоуле

Спортивное мероприятие американцы превратят в настоящее шоу.

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12 февраля в Аризоне состоится важнейший матч по американскому футболу, именуемый как Супербоул.

Помимо спортивной составляющей там будет на что посмотреть. Одна только Рианна и ее четверть часа выступления в перерыве чего стоят.

А еще Warner Bros., уже презентовавший дебютный постер супергеройской ленты «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли, покажет трейлер картины на том же Супербоуле.