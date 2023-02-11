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3 часа назад

Трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером покажут на Супербоуле

Inc-News

Спортивное мероприятие американцы превратят в настоящее шоу.

Трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером покажут на Супербоуле
Фото: Inc-NewsInc-News

12 февраля в Аризоне состоится важнейший матч по американскому футболу, именуемый как Супербоул.

Помимо спортивной составляющей там будет на что посмотреть. Одна только Рианна и ее четверть часа выступления в перерыве чего стоят.

А еще Warner Bros., уже презентовавший дебютный постер супергеройской ленты «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли, покажет трейлер картины на том же Супербоуле.

Это не только шикарная реклама самому проекту, но и настоящее возвращение в большое кино самого Миллера, карьера которого едва не рухнула после его недавних криминальных похождений и приговора.

Фильмы,Флэш,Рианна,
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