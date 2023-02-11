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Названы лучшие советские фильмы о любви

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провел опрос среди зрителей, предложив выбрать самые лучшие фильмы о любви. Результаты публикует ТАСС.

Названы лучшие советские фильмы о любви
© Кадр из фильма «Вам и не снилось»

Возглавила рейтинг картина режиссера Ильи Фрэза «Вам и не снилось» о первой и чистой любви двух школьников.

Второе место занял мюзикл «Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского, а на третьей ступени пьедестала оказалась мелодрама Бориса Дурова «Не могу сказать прощай».

Четвертый любимый российскими зрителями фильм о любви — «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.

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А замыкает пятерку «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

В опросе приняли участие 865 зрителей разных возрастов.

Ранее Кэмерон сделал признание спустя 26 лет после выхода «Титаника».

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