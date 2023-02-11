Названы лучшие советские фильмы о любви
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провел опрос среди зрителей, предложив выбрать самые лучшие фильмы о любви. Результаты публикует ТАСС.
Возглавила рейтинг картина режиссера Ильи Фрэза «Вам и не снилось» о первой и чистой любви двух школьников.
Второе место занял мюзикл «Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского, а на третьей ступени пьедестала оказалась мелодрама Бориса Дурова «Не могу сказать прощай».
Четвертый любимый российскими зрителями фильм о любви — «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.
А замыкает пятерку «Служебный роман» Эльдара Рязанова.
В опросе приняли участие 865 зрителей разных возрастов.