Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Вышел свежий ролик третьего сезона «Мандалорца»

Чемпионат.comиещё 1

DIsney выпустила короткий рекламный ролик третьего сезона «Мандалорца» с Педро Паскалем. В нём авторы показали новые кадры с главным героем, а также малышом Грогу — вместе персонажи снова отправятся в опасное приключение.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney

В новом сезоне главному герою предстоит отвечать перед своими собратьями за то, что он решил снять шлем. По закону мандалорцев делать это категорически запрещено. В продолжении авторы также раскроют больше информации о культуре этого воинственного сообщества и расскажут об их уникальной мифологии.

Третий сезон «Мандалорца» стартует 1 марта 2023 года в онлайн-кинотеатре Disney+. Ранее компания планировала начать выпуск новых серий в феврале, но время решили немного сместить.

Фильмы,Видео,Педро Паскаль,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители