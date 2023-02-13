Вышел свежий ролик третьего сезона «Мандалорца»

DIsney выпустила короткий рекламный ролик третьего сезона «Мандалорца» с Педро Паскалем . В нём авторы показали новые кадры с главным героем, а также малышом Грогу — вместе персонажи снова отправятся в опасное приключение.

В новом сезоне главному герою предстоит отвечать перед своими собратьями за то, что он решил снять шлем. По закону мандалорцев делать это категорически запрещено. В продолжении авторы также раскроют больше информации о культуре этого воинственного сообщества и расскажут об их уникальной мифологии.