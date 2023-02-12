Названа главная причина сожалений Фаины Раневской

Известно, что Раневская чувствовала себя одиноко из-за отсутствия семьи. «Все, кто меня любили, не нравились мне. А кого любила я — не любили меня. Моя внешность лишила меня личной жизни», — писала она.

Дома у артистки жил любимый питомец — пес по кличке Мальчик. «После спектаклей актриса, осыпаемая цветами, уезжала домой. В дверях ее встречал Мальчик. Она рассказывала ему, как прошел день, сколько раз ее вызывали на поклоны», — рассказал Бурт. Мальчику Раневская посвятила шуточные и в то же время грустные стихи, где были строки: «Он со мною день и ночь, потому что он мне — дочь».