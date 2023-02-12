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3 часа назад

Названа главная причина сожалений Фаины Раневской

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Главную причину сожалений знаменитой советской актрисы Фаины Раневской назвал историк и журналист Валерий Бурт в материале «Мосленты». Публикация о жизни народной артистки СССР приурочена к выходу первых серий сериала «Раневская» в одном из отечественных онлайн-кинотеатров.

Названа главная причина сожалений Фаины Раневской
Фото: МослентаМослента

Известно, что Раневская чувствовала себя одиноко из-за отсутствия семьи. «Все, кто меня любили, не нравились мне. А кого любила я — не любили меня. Моя внешность лишила меня личной жизни», — писала она.

Дома у артистки жил любимый питомец — пес по кличке Мальчик. «После спектаклей актриса, осыпаемая цветами, уезжала домой. В дверях ее встречал Мальчик. Она рассказывала ему, как прошел день, сколько раз ее вызывали на поклоны», — рассказал Бурт. Мальчику Раневская посвятила шуточные и в то же время грустные стихи, где были строки: «Он со мною день и ночь, потому что он мне — дочь».

Ранее Бурт раскрыл подробности отношений знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая с женой. С будущей супругой Ниной Гайдай познакомился во время учебы во ВГИКе.

Фильмы,Леонид Гайдай,Фаина Раневская,
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