«Аватар 2» сделал почти невозможное в мировом прокате

Джеймс Кэмерон может ликовать — его «Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в истории кино. Ленте удалось обогнать «Титаник» — другой культовый фильм известного режиссера.
Точные сборы блокбастера станут известны в понедельник.
По словам аналитиков, у «Аватара 2» все еще есть риск вернуться на четвертую строчку из-за повторного показа «Титаника» в честь 25-летия картины. По прогнозам, фильм о крушении лайнера за грядущий уик-энд соберет 6-7 миллионов долларов.
Студии «20 век Фокс» и «Дисней» потратили на производство «Аватара 2», по разным оценкам, от $ 350 до $ 460 млн. Третий фильм должен выйти 20 декабря 2024 года.