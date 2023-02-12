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2 часа назад

«Аватар 2» сделал почти невозможное в мировом прокате

Cq.ru

Джеймс Кэмерон может ликовать — его «Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в истории кино. Ленте удалось обогнать «Титаник» — другой культовый фильм известного режиссера.

«Аватар 2» сделал почти невозможное в мировом прокате
Фото: CQCQ

Точные сборы блокбастера станут известны в понедельник. 

По словам аналитиков, у «Аватара 2» все еще есть риск вернуться на четвертую строчку из-за повторного показа «Титаника» в честь 25-летия картины. По прогнозам, фильм о крушении лайнера за грядущий уик-энд соберет 6-7 миллионов долларов.

 Самые кассовые фильмы в истории

Студии «20 век Фокс» и «Дисней» потратили на производство «Аватара 2», по разным оценкам, от $ 350 до $ 460 млн. Третий фильм должен выйти 20 декабря 2024 года.

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