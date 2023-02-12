«Аватар 2» сделал почти невозможное в мировом прокате

Джеймс Кэмерон может ликовать — его «Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в истории кино. Ленте удалось обогнать «Титаник» — другой культовый фильм известного режиссера.

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Точные сборы блокбастера станут известны в понедельник.

По словам аналитиков, у «Аватара 2» все еще есть риск вернуться на четвертую строчку из-за повторного показа «Титаника» в честь 25-летия картины. По прогнозам, фильм о крушении лайнера за грядущий уик-энд соберет 6-7 миллионов долларов.

Самые кассовые фильмы в истории