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4 часа назад

"Чебурашка" вновь возглавил российский прокат, собрав более 6,5 млрд рублей

Российская Газетаиещё 3

Седьмую неделю подряд российский семейный фильм-рекордсмен "Чебурашка" возглавляет отечественный бокс-офис.

"Чебурашка" вновь возглавил российский прокат
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По предварительным данным сайта kinobusiness.com, выручка картины Дмитрия Дьяченко на этих выходных в странах СНГ составила 168,5 миллиона рублей. Общая сумма сборов превысила 6,5 млрд рублей.

На втором месте - новая российская комедия "Свободные отношения" с Аглаей Тарасовой и Николаем Фоменко с 59,6 млн. На третьем - новая часть комедии "Квартета И" "О чём говорят мужчины" - 55,3 млн на этой неделе и 221,6 млн - в совокупности.

Четвёртая позиция - у российской новинки "Быть" с 45,5 млн, замыкает пятёрку британский мультфильм "Изумительный Морис" по сказке Терри Пратчетта, на третьей неделе собравший 36,8 млн (всего - 218,7 млн).

Фильмы,Бывшие,О чём говорят мужчины,Чебурашка,Аглая Тарасова,Николай Фоменко,Дмитрий Дьяченко,
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