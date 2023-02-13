"Чебурашка" вновь возглавил российский прокат

По предварительным данным сайта kinobusiness.com, выручка картины Дмитрия Дьяченко на этих выходных в странах СНГ составила 168,5 миллиона рублей. Общая сумма сборов превысила 6,5 млрд рублей.

Четвёртая позиция - у российской новинки "Быть" с 45,5 млн, замыкает пятёрку британский мультфильм "Изумительный Морис" по сказке Терри Пратчетта, на третьей неделе собравший 36,8 млн (всего - 218,7 млн).