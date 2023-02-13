Поскольку студия Disney на днях ошарашила как поклонников, так и обычных зрителей, объявив грядущие продолжения сразу трёх своих известных мультфильмов, Тлум.Ру подумал и о других студиях. Не всё же мышке вилять хвостиком.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Представляем 9 мультфильмов студии DreamWorks, которые заслужили сиквел. Вспомним, что показали в первой части, заодно представим, какой сюжет подойдёт продолжению.

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Что было в оригинале: девочка Лу встречает на крыше дома маленького йети и решает спасти его, сопроводив домой. Компанию ей составляют два друга. По их множественным следам идут представители подпольной лаборатории.

Что стоило бы показать в сиквеле: как сам Эверест, став постарше, помогает Лу с трудностями в жизни. Какими именно трудностями? Да любыми, начиная от семьи и заканчивая сердечными делами, ведь она тоже подрастёт.

Кстати об «Эвересте», не так давно появился первый сезон мультсериала, где зрителям представляется возможность узнать о существовании значительно большего количества мифических существ. Заинтересовались? Тогда смотрите «Эверест и невидимый город».

Что было в оригинале: команда из четырёх бравых пингвинов самостоятельно попадает в передряги разного рода сложности, успешно оттуда выбираясь. Где-то ради чиспсиков, а где-то мотивация посерьёзней.

Что стоило бы показать в сиквеле: учитывая, что пингвины знают себе цену, не видя при этом на пути препятствия, простор воображения слишком широк — ни одной толковой мысли нельзя запросто уловить за клюв. Согласитесь, что за этими гениями инженерной и тактический мысли было бы интересно смотреть ещё долго?

Кстати о «Пингвинах Мадагаскара», у них существует… нет, не сиквел-мультсериал, а приквел-короткометражка. Называется «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях», 10 минут вашего времени — заряд юмора обязательно настигнет любого, даже самого хмурого зрителя.

Что было в оригинале: инопланетяне решили захватить Землю. Среди них оказался ровно один представитель вида, не готовый к подобному. Он-то и подружился с девочкой Дар. Скооперировавшись, они дают отпор фиолетовым чудикам.

Что стоило бы показать в сиквеле: как люди навещают неумёх-инопланетян на их планете. Немного недопонимания, немного странных традиций — пусть будет весело, обязательно весело, с минимумом минорных нот.

Кстати о «Доме», он основан на книге «Дом, или День Смека» авторства Адама Рекса. Есть и продолжение под названием «Смека в президенты», можно взять за идею для сиквела.

Что было в оригинале: Ледяной Джек в компании Зубной Феи, Пасхального Кролика, Песочного человека и Санты даёт отпор мощному злодею Кромешнику, жаждущему поселить в сны каждого ребёнка настоящий кошмар.

Что стоило бы показать в сиквеле: нового сказочного персонажа, мы уверены, что в фольклоре разных стран найдётся достаточно подходящих вариантов. Да что уж — отправьте известную компанию в гости в другую страну, пусть помогут кому-то с бедой или реорганизацией в рабочих схемах.

Кстати о «Хранителях снов», мультфильм даёт неплохую пищу для размышлений о материальности мыслей. Если сосредотачиваться на негативе, то он перевесит, так что старайтесь выбирать позитив.

№ 5: «Мегамозг»

Что было в оригинале: вырастив себе героя Метро-Мэна и злодея Мегамозга земляне многие годы следят за их противостоянием. Которое неизбежно должно подойти к концу. И подходит, а злодеев, что странно, меньше не становится. Приходится Мегамозгу всем заправлять и делать шокирующие открытия.

Что стоило бы показать в сиквеле: рекомендуем пойти по стопам «Суперсемейки» и наплодить новых злодеев. И детишек с особенными способностями стоит, пожалуй, добавить, чтоб интереснее стало.

Кстати о «Мегамозге», по его мотивам в тот же год выхода — 2010 — появилась короткометражка.

Что было в оригинале: двое закадычных друзей — Мигель и Тулио — позарились на таинственные сокровища. На отдалённом острове они нашли подтверждение реальности подобного богатства, не они одни, к сожалению.

Что стоило бы показать в сиквеле: было бы неплохо переместиться к следующему поколению. Ещё лучше — поставить в центре событий девушек, к примеру, дочек или внучек героев оригинальной истории. И пусть не к Эльдорадо стремятся, а куда-то ещё.

Кстати о «Дороге на Эльдорадо», несмотря на полный кассовый провал мультфильма, степень обожания его зрителями не меняется третий десяток лет подряд. Слишком хорошо всё вышло, кроме сборов.

Что было в оригинале: курочки устали от человеческого гнёта и подозрительно недоброжелательных условий для жизни и, дружно составив план, начали ему следовать. Навстречу свободе.

Что стоило бы показать в сиквеле: как Джинджер к подругам вернётся, у тех опять проблемы. Тут мы не придумываем, это сюжет недавно анонсированного сиквела.

Кстати о «Побеге из курятника», это ведь всё пластилин, даже интересно, получится ли сиквелу выстрелить так, как это сделала первая часть. Она вышла в 2000 году, совсем взрослая.№

Что было в оригинале: главный герой — обычный муравей, решает взять на себя смелость, изменив судьбу и привычный устрой муравьиного общества. Предсказать события он не может, так что переполох, устроенный его поступками, становится неожиданностью для всей колонии.

Что стоило бы показать в сиквеле: показать, как иначе может быть устроено общество муравьёв. Да-да, мы прекрасно понимаем — у них всё по полочками, по тропинкам, но ведь и мультфильмы существуют с возможностью построить собственную вселенную.

Кстати о «Муравье Антце», если вы, взрослые, при просмотре периодически вспоминали книгу «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, то правильно делали — мультфильм является её вольным пересказом.

Что было в оригинале: команда мухлёвщиков, воров и просто сомнительных представителей дикой природы решила перевоспитаться в качестве эксперимента. Эксперимент удался, вроде как стали добрыми и пушистыми, настоящему злодею это только пошло на пользу.

Что стоило бы показать в сиквеле: можно пойти по книжным стопам и отправить компанию в параллельную вселенную. Пожалуйста, только не удивляйтесь, все вопросы к Аарону Блейби.

Кстати о «Плохих парнях», режиссёр не скрываясь сообщил, что готов к сиквелу. Надеемся скоро проверить, сообразит ли студия не упускать шанс. Никогда не поздно помочь одной банде встретиться со второй такой же — пусть выясняют, кто круче.