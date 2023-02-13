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2 часа назад

Warner Bros представила трейлер «Флэша» с Беном Аффлеком и Майклом Китоном

Игромания.ру

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер фильма «Флэш», где в роли главного героя (точнее, двух версий персонажа) можно будет вновь увидеть Эзру Миллера.Но в ленте, помимо прочего, будут и два Бэтмена: в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона, который впервые надел костюм персонажа ещё в 1989 году. В трейлере показывают как обоих актёров, так и, напримерр, Майкла Шеннона в образе генерала Зода и Сашу Калле в роли Супергёрл.Премьера фильма об альтернативных вселенных в кинотеатрах состоится 16 июня.Постер фильма

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