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Вышел трейлер новых "Трансформеров"

Во время рекламных пауз Супербоула показывают ролики основных премьер года.

Не стал исключением и фильм "Трансформеры: Восхождение звероботов". Премьера картины запланирована на 9 июня 2023 года.

Ролик знакомит нас с новым героем и его трансформером Миражом (на базе Porsche 911 Carrera RS 3.8), который успевает продемонстрировать свое умение создавать визуальные иллюзии по время погони.

Сюжетно картина продолжает описание противостояния автоботов и десептиконов, в которое вмешиваются звероботы, похожие на животных и птиц.

Режиссер - Стивен Кейпл-мл.

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