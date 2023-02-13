13 февраля поистине можно считать днем рождения кинематографа. Именно в этот день в 1895 году знаменитые братья Луи Жан и Огуст Луи Мари Николя Люмьер запатентовали прибор, подаривший миру кино – синематограф.

Согласно сложившейся вокруг этой истории легенде, Луи Жан Люмьер в один из вечером крайне плохо себя чувствовал, мучаясь от головной боли, потому всю ночь не мог сомкнуть глаз. Именно за эту ночь он и продумал изобретение, которое прославило братьев на весь мир.

К утру в его голове родилась идея создания аппарата, состоящего из проектора с определенным механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. То есть для воспроизведения движущегося изображения.

Существует мнение, что Люмьер к тому моменту уже знали об изобретении Эдисоном кинетоскопа, и просто доработали его, превратив в синематограф. Славу как основоположники кино получили именно братья Люмьер, а не Эдисон, так как кинетоскоп позволял смотреть кино лишь одному человеку через окуляр.

А вот Луи Жан и Огуюст Луи на достигнутом не остановились и быстро поняли, как монетизировать сей удивительный прибор – получив патент на синематограф, в декабре того же 1895 года Люмьер устроили первый коммерческий кинопоказ. Он прошел в Париже на бульваре Капуцинок в подвале "Гран Кафе". Первыми картинами братьев стали буквально минутные фильмы «Выход рабочих с фабрики Люмьер», «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», которые и положили основу разножанровости мирового кинематографа. Кстати, "тревеллинг", или прием операторской работы, когда камера движется по платформе, тоже был придуман братьями Люмьер. Правда, они во время съемки подобным методом плыли на гондоле по одному из венецианских каналов.

Заказов на показ фильмов становилось все больше, потому братья Люмьер прибегли к такой схеме: они арендовали проекционное оборудование и сотрудники компании на месте занимались установкой. Больше половины вырученных за киносеанс средств уходило в кошельки изобретателей.

Однако уже через несколько лет Люмьер больше увлеклись задачей улучшения цвета на фотографиях. Виной тому была и растущая конкуренция – в силу того, что первоначальный синематограф не обновлялся, его слишком быстро обогнали конкуренты, активно совершенствующие проектор.

Публичные сеансы с использованием синематографа братьев Люмьер продолжались до 1902 года.