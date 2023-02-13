Вышел трейлер мультфильма "Приключения аргонавтов"

На YouTube-канале "Киноафиша" был опубликован трейлер французского мультфильма "Приключения аргонавтов", режиссёрами и авторами сценария которого являются Жан-Франсуа Тости, Давид Ало, Эрик Тости.

Сюжет мультфильма разворачивается вокруг отважной мышки Пэтти, которая отправляется в большое путешествие, где её ждет множество опасностей. На помощь в трудных ситуациях к Пэтти приходит кот Сэм.