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1 час назад

Вышел трейлер мультфильма "Приключения аргонавтов"

Ревизор.ru

На YouTube-канале "Киноафиша" был опубликован трейлер французского мультфильма "Приключения аргонавтов", режиссёрами и авторами сценария которого являются Жан-Франсуа Тости, Давид Ало, Эрик Тости.

Сюжет мультфильма разворачивается вокруг отважной мышки Пэтти, которая отправляется в большое путешествие, где её ждет множество опасностей. На помощь в трудных ситуациях к Пэтти приходит кот Сэм.

В России показ мультфильма будет организован компанией "Вольга". 30 марта можно будет посмотреть "Приключения аргонавтов" на широких экранах кинотеатров.

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