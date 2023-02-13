Зрители Супербоула увидели долгожданный трейлер фильма Air

Супербоул в США – событие не только для любителей спорта. Минувшей ночью в перерыве между таймами кинозрителей порадовали трейлером долгожданного фильма Бена Аффлека .

В центре сюжета картины Air – Майкл Джордан и менеджер по спортивному маркетингу Сонни Ваккаро (Мэтт Дэймон). Их знакомство привело к сотрудничеству, которое навсегда изменило восприятие бренда Nike во всем мире.