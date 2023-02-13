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2 часа назад

Зрители Супербоула увидели долгожданный трейлер фильма Air

Мира Маркина

Супербоул в США – событие не только для любителей спорта. Минувшей ночью в перерыве между таймами кинозрителей порадовали трейлером долгожданного фильма Бена Аффлека.

В центре сюжета картины Air – Майкл Джордан и менеджер по спортивному маркетингу Сонни Ваккаро (Мэтт Дэймон). Их знакомство привело к сотрудничеству, которое навсегда изменило восприятие бренда Nike во всем мире.

Появился трейлер сериала о группе "Король и Шут"

Режиссером и продюсером картины стал близкий друг исполнителя главной роли – голливудский актер Бен Аффлек.

Премьера Air в мире назначена на 5 апреля.

Ранее мы рассказывали, как одна бессонная ночь помогла изобрести синематограф.

Фильмы,Видео,Майкл Джордан,Бен Аффлек,Мэтт Дэймон,
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