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1 час назад

Как изменили повесть "Петровка, 38" перед легендарной экранизацией

Российская Газета

В этом году исполняется 60 лет с момента выхода повести Юлиана Семенова "Петровка, 38". Фильм, ставший классикой отечественного милицейского детектива, вышел на экраны в 1980-м. Как выяснили в MK.RU, при экранизации оригинальное произведение значительно изменили, добавили актуальности и убрали все признаки оттепели 60-х.

Как изменили повесть "Петровка, 38" перед экранизацией
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В частности, отмечается, что в фильме была показана работа горячей линии: "02". Все звонки фиксировались на гигантские магнитофоны, чего в шестидесятые не наблюдалось. Правда, звонки по отделениям вручную коммутировали девушки. Фотороботы составляли аналоговые аппараты, такая техника казалась фантастикой даже для восьмидесятых. В отделах милиции использовалась механизированная картотека.

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Ездят герои на автомобиле ГАЗ-24-02 Волга, эта машина выпускалась с 1972 по 1980 годы.

В публикации отмечается, что осовремениванию подверглась в первую очередь милиция. А, например, в квартире Самсоновых зрители видят настольную белую лампу 50-х годов, а также старомодный даже для восьмидесятых белый телефон. Супруга Самсонова облачена в дорогой шелковых халат. В восьмидесятые такие уже вышли из моды. Самсоновых один из героев назвал "Мироновой и Менакером", этот дуэт был фантастически популярен в шестидесятые.

Тем не менее, элементы современности восьмидесятых есть и здесь, например, на столе стоит электросамовар. Самый популярный кухонный электроприбор тех времен.

В книге сбежавший из дома Ленька при встрече с бандитами читает Есенина, в фильме - Рубцова.

Были правки и политического характера. Например, один из преступников по прозвищу Сударь был сыном одного из сподвижников Берии. Ему с юности было доступно все, в том числе и наркотики, так что он стал наркозависимым, а после расстрела отца жизнь пошла по наклонной. Такой предыстории в фильме нет. А Лев Иванович лишился сыновей, их расстреляли "по делу Тухачевского". Этого в экранизации тоже не показали.

Но зато появились в фильме погони, драки, эффектные сцены. Все это впоследствии стало милицейским стандартом и заложило базу для целой индустрии популярных сериалов о буднях сотрудников милиции, а потом и полиции.

Фильмы,Петровка, 38,Юлиан Семенов,
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