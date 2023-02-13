Режиссер Джеймс Кэмерон считается королем кассовых сборов, так как в списке картин-лидеров в мире по сборам есть аж три его фильма — «Титаник» и «Аватар: Путь воды».

«Титаник», который возвращается в кинотеатры в честь своего 25-летия, собрал в мировом прокате 22,3 миллиона долларов, а «Аватар: Путь воды» прибавил 25,8 миллиона долларов за девятый уик-энд после выхода на экраны. «

«Титаник» и новый «Аватар» встали на третье и четвертое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории: первый из них собрал 2,217 миллиарда долларов, а второй — 2,213 миллиарда долларов. Ожидается, что в ближайшие дни «Аватар 2» поменяется местами с «Титаником» в топ-списках кассовых сборов.

За выходные «Титаник» собрал 15,9 миллиона долларов в международном прокате. Это достойная посещаемость для фильма, который дебютировал на большом экране четверть века назад и до сих пор широко доступен в "домашних" кинотеатрах.

Интересно, что фильм Кэмерона, первый «Аватар», по-прежнему остается лидером среди картин с самыми большими сборами в истории (2,92 миллиарда долларов). «Мстители: Финал» занимает второе место с 2,7 миллиардами долларов.

«Титаник» занял третье место в чартах выходного дня после «Аватара 2», который занял второе место с внушительными 6,9 миллионами долларов. После двух месяцев на большом экране «Путь воды» собрал 1,567 миллиарда долларов в международном прокате.

Кэмерон является автором трех из четырех крупнейших релизов в истории, причем «Аватар» по-прежнему остается чемпионом с 2,92 миллиарда долларов. «Мстители: Финал», снятый не Кэмероном, занимает второе место с 2,7 миллиардами долларов.