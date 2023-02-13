Главный злодей «Мстителей 5» хочет сразиться с Железным человеком

Роберт Дауни-младший продолжает появляться в моей голове. Он — один из членов оригинальных Мстителей. К тому же я большой фанат его как актёра. То, что он сделал с Железным человеком, было большим подарком для культуры в целом. Я хотел бы быть напротив него на экране, чтобы увидеть, как схлестнутся наши актёрские и героические философии.