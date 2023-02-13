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2 часа назад

Главный злодей «Мстителей 5» хочет сразиться с Железным человеком Роберта Дауни-младшего

Чемпионат.com

Совсем скоро в киновселенной Marvel представят нового суперзлодея — Канга Завоевателя. Этот путешественник во времени впервые появится в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», после чего станет главным антагонистом в «Мстителях 5» с подзаголовком «Династия Канга».

Главный злодей «Мстителей 5» хочет сразиться с Железным человеком
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью Lifehacker Australia исполнитель роли суперзлодея Джонатан Мэйджерс рассказал, что очень хотел бы сразиться с Железным человеком в исполнении Роберта Дауни-младшего. И дело здесь не только в персонаже, но и в самом актёре.

Роберт Дауни-младший продолжает появляться в моей голове. Он — один из членов оригинальных Мстителей. К тому же я большой фанат его как актёра. То, что он сделал с Железным человеком, было большим подарком для культуры в целом. Я хотел бы быть напротив него на экране, чтобы увидеть, как схлестнутся наши актёрские и героические философии.

Ранее инсайдеры уже сообщали, что Дауни-младший вернётся к роли миллиардера в киновселенной Marvel как минимум для «Мстителей 6». Вполне возможно, что актёр также заглянет и в грядущую «Династию Канга».

Премьера «Человека-муравья и Осы: Квантомания» состоится 15 февраля в мировых кинотеатрах. До России лента официально не доберётся.

Фильмы,Роберт Дауни-младший,
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