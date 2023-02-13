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3 часа назад

В Москве покажут новый фильм Флориана Зеллера «Сын»

Lenta.ru

В московском кинотеатре «Художественный» 21 февраля состоится зрительская премьера фильма Флориана Зеллера «Сын». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сценарий фильма основан на второй пьесе из семейной трилогии Зеллера. Его дебютный проект «Отец», также основанный на собственной пьесе, был удостоен двух «Оскаров». Звезда фильма «Отец» Энтони Хопкинс появится и в «Сыне». Музыку к новой картине написал композитор Ханс Циммер.

Мировая премьера фильма состоялась 7 сентября 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале. Картину представили режиссер Флориан Зеллер, а также исполнители главных ролей Ванесса Кирби, Хью Джекман и Лора Дерн.

Сюжет фильма строится вокруг истории юриста Питера и его молодой жены Бет. Когда у пары рождается ребенок, на пороге их дома появляется бывшая жена Питера с их общим сыном-подростком Николасом, заявившим, что он хочет жить с отцом. Главному герою предстоит наладить контакт с переживающим сложный период взросления сыном, на фоне чего его семейная жизнь окажется под угрозой.

Фильмы,Видео,Оскар,Ванесса Кирби,Ханс Циммер,Лора Дерн,Хью Джекман,Энтони Хопкинс,
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