5 советских фильмов о счастливой любви

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Фото: Кадр из фильма "Служебный роман" Кадр из фильма "Служебный роман"

В День Святого Валентина влюблённые стараются подарить друг другу максимум приятных эмоций. Одним из источников радости и веры в настоящую любовь вполне может быть и хорошее кино. Вашему вниманию — 5 шедевров советского кинематографа, в центре сюжета которых светлые истории любви.

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"Девчата", 1961 (реж. — Ю. Чулюкин)

Искра любви может вспыхнуть в любой момент, в любой ситуации; между самыми, казалось бы, не подходящими друг другу людьми. Юная повариха Тося Кислицына приезжает работать в леспромхоз в холодной Сибири. Там девушка знакомится не только с соседками по комнате в общежитии, но и с передовиком местного производства Ильёй Ковригиным, о котором тайно мечтают все девушки. В первый же вечер Илья приглашает Тосю танцевать, но та отказывается. Обескураженный "первый парень" обижается на дерзкую повариху и заключает со своим другом спор: в течение недели он влюбит в себя Тосю.

Поначалу Илья всячески задевает девушку, но вскоре понимает, что она не такая, как остальные и сам влюбляется в неё. В финале фильме герои, обнявшись, мечтают о будущей совместной жизни.

"Девушка без адреса", 1957 (реж. Э. Рязанов)

Любовь с первого взгляда существует! Более того, во имя этой любви человек может обойти целый город — огромную, полную людей Москву.Познакомившись с Катей в поезде, когда та уже уезжала, Павел понял: она — его судьба. Но растерявшись, он спросил у девушки, где она живёт только тогда, когда поезд уже уходил. Адрес он не узнал, расслышав лишь обрывок названия улицы...Распространённое имя, огромное количество улиц с похожим названием — всё это красноречиво говорило о том, что поиски займут годы. Но найти его любовь Павлу помогла... Сама Катя. Влюблённые интуитивно почувствовали, где могут встретиться вновь.

"Обыкновенное чудо", 1978 (реж. — М. Захаров)

В каждой сказке, как известно, доля правды. И ни одна сказка не обходится без истории любви. Волшебник придумывает сказку, в которой колдовство действует наоборот: прекрасный юноша навсегда превратится в медведя, как только та, которую он полюбит, подарит ему поцелуй. На протяжении всего фильма Медведь в человеческом облике избегает поцелуя Принцессы, а она от отчаяния даже решается на роковой шаг. От этого шага её спасает, опять же, любовь. И Медведь, смирившийся с превращением ради того, чтобы спасти любимую.

"Служебный роман", 1978 (реж. — Э. Рязанов)

Фильм наглядно иллюстрирует то, что один шаг не только от любви до ненависти, но и в обратном направлении.Недотёпа Анатолий Ефремович Новосельцев ради получения новой должности начинает ухаживать за своей начальницей Людмилой Прокофьевной Калугиной. Он — робок и неуклюж, она — холодна и резка, но вода камень точит — спустя некоторое время Калугина не только проникается искренней симпатией к подчинённому, но и преображается внешне.

Однако в этой истории, как и во множестве других. Всегда есть кто-то третий. И даже четвёртый. Служебный роман — дело тонкое, ведь отношения развиваются на глазах всего коллектива...

"Любовь и голуби", 1984 (реж. — В. Меньшов)