5 фильмов, в которых показаны по-настоящему здоровые отношения

Массовая культура чаще всего показывает нам больные отношения, в которых романтизируют нездоровую привязанность, ревность и насилие. Чего стоят только любимые миллионами «Сумерки» и «50 оттенков серого», где в основе отношений – гиперконтроль, созависимость и недоверие. Специально для «Летидора» ко Дню святого Валентина эксперты Movix собрали подборку фильмов, в которых показаны по-настоящему здоровые отношения.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

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Романтическая комедия, в которой главные героини Аманда (Кэмерон Диаз) и Айрис (Кейт Уинслет) меняются домами на время отпуска – и неожиданно кардинально меняют свою жизнь. Аманда знакомится с молодым вдовцом Грэмом (Джуд Лоу). Персонажи предельно честны друг с другом – Грэм переживает за дочерей и не знает, как они отнесутся к новой связи. Аманда предупреждает, что только что пережила сложный разрыв и не хочет отношений. Благодаря уважению к личным границам друг друга, у героев получается заложить фундамент зрелой любви.

Несмотря на то, что семейку Аддамс не принимает общество и пугает окружающих, отношения внутри семьи близки к эталонным. Мартиша и Гомес близки – герои смотрят в одну сторону и разделяют взгляды друг друга. Персонажи открыты в общении и готовы обсуждать возникающие проблемы. Более того, супружеская пара является примером и здорового родительства. Мартиша и Гомес находят баланс между заботой о детях и поддержанием искры в отношениях.

«Шрэк», 2001 год

Семейный мультфильм, который зря считают исключительно детским. Взрослым тоже есть что вынести оттуда. Шрэк – зеленый огр, Фиона – прекрасная принцесса. Они по-разному выглядят и думают, но, несмотря на это, готовы попытаться понять друг друга. И у них получается. Шрэк и Фиона не стараются переделать партнера и принимают его таким, какой он есть. Преимущества такой модели отношений налицо: паре удается преодолеть трудности с родителями, изменением образа жизни и «преображением» Фионы. Отношения, которые могли бы сотню раз разрушиться, заканчиваются хэппи-эндом.

Главные герои комедии Тим и Мэри – счастливая супружеская пара с картинки. У них получилось наладить быт, вырастить детей, вместе пережить переломные жизненные моменты. Правда, у Тима есть особенность – он умеет перемещаться во времени и старается прожить самые счастливые моменты дважды. Однако это (обойдемся без спойлеров) осложняет отношения с Мэри. Безграничная любовь друг к другу, способность принять недостатки партнера и умение слышать помогает паре остаться вместе и выбрать путь, который ведет к гармонии.

Хрестоматийная мелодрама по роману Николаса Спаркса. Хулиган Лэндон и тихоня Джейми влюбляются друг в друга. Джейми болеет лейкемией, и у молодых людей мало времени насладиться отношениями. Лэндон принимает эту ситуацию и старается сделать все, чтобы эти несколько месяцев стали самыми счастливыми. Джейми и Лэндон уважают личные границы друг друга и находят компромиссы, которыми довольны оба. Она не пытается «подогнать» парня под свои представления о прекрасном. Он – учится ценить каждую минуту жизни и переосмысляет взгляды. Это становится возможно благодаря доверительным отношениям и честному диалогу, в котором партнеры не стараются показать себя в лучшем свете, чем есть на самом деле. Что такое здоровые отношения

Анастасия Ивкина, мультимодальный психолог, специалист репарационной психотерапии:

Сперва важно определиться – что такое здоровые отношения? Я бы заменила этот термин на «зрелые отношения». В них оба партнера удовлетворены отношениями и честны друг с другом. Никто не скрывает свои мысли и желания. В зрелой паре есть общие интересы, но при этом сохраняется возможность быть на разной дистанции и чувствовать себя целостными людьми даже на этапе отдаления.

Соответственно, когда отношения зрелые, какой бы фильм партнер ни посмотрел, он не понесет его домой. Если зацикливается идея: «А почему у меня не так?», важно порефлексировать, что именно так зацепило и задать себе вопросы. Что в моей жизни не так? Что конкретно я хочу от партнера? Насколько это требование возможно реализовать в наших отношениях? Нужно ли сразу же реализовывать это желание или это попытка компенсировать что-то? Конечно, здесь трудно самому разобраться – классно, если есть возможность обратиться с этим к психологу.